لبنان تسجّل 2385 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجّلت لبنان 2385 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 183888 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 129790 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1266 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة جديدة.