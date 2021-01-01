الكويت تسجل 285 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الكويت 285 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" في الساعات ال24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 150869 حالة ، في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 936 حالة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي : إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 46 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3156 حالة. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن شفاء 260 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 146777 حالة.