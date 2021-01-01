العراق يسجل 902 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 902 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 596193 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 11 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12824, فيما تم تسجيل 1976 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 539817 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق 43552 مصاباً, منهم 153 في العناية المركزة.