تسجيل 2458 إصابة جديدة بكورونا في باكستان

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 2458 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 66 وفاة ، و 1863 حالة شفاء وأفادت السلطات الصحية الباكستانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 400.482 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8091 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 343.286 حالة .