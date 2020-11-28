باكستان تسجل 3045 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 3045 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 392356 حالة، منها 46861 حالة نشطة وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1672 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 337553 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان وأضاف أنه تم تسجيل 45 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7942 حالة وفاة.