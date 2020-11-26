تسجيل 3306 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 3306 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 386198 حالة، منها 43963 حالة نشطة وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنها سجلت 1418 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 334392 حالة، فيما سجلت 40 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7843 حالة وفاة.