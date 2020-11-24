تسجيل 2954 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان

سجلت باكستان خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية 2954 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 379883 حالة، منها 40379 حالة نشطة وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 875 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 331760 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان وأضاف أنه تم تسجيل 48 حالة وفاة جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7744 حالة وفاة.