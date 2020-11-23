تسجيل 2756 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان

سجلت باكستان خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية 2756 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 376929 حالة، منها 38348 حالة نشطة وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1057 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 330885 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان وأضاف أنه تم تسجيل 34 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7696 حالة وفاة.