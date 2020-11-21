موريتانيا تسجل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت موريتانيا 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 8 آلاف و 75 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 169 وفاة.