تونس تسجل 1565 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 1565 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 35 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 143544 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4800 حالةً.