اليونان تسجل 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت اليونان 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 140099 حالةً. وأشارت منظمة الصحة العامة اليونانية في بيان اليوم أنه سُجِّل 36 حالة وفاة بالفيروس ليبلغ عدد إجمالي الوفيات 4957 حالةً.