دعا زعيم حزب العمال البريطانى، السير كير ستارمر ، الى فرض إغلاق على مستوى البلاد في غضون 24 ساعة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا بعد زيادة عدد الحالات الجديدة، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية ، التى أشارت الى أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 50000 اختبار إيجابي لـ Covid-19 لليوم السادس على التوالي يوم الأحد ، مع تسجيل 54990 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال السير كير ، فى تصريحات صحفية ، إن الفيروس "خرج عن السيطرة بشكل واضح" وأنه "أمر لا مفر منه" أن تظل بعض المدارس مغلقة يوم الاثنين.جاء ذلك بعد أن حذر رئيس الوزراء بوريس جونسون ، من أن نظام المستويات في إنجلترا للقيود "من المحتمل أن يصبح أكثر صرامة" بسبب ارتفاع معدلات الإصابة في جميع أنحاء البلاد ، ومع ذلك ، قاوم رئيس الوزراء الدعوات لإبقاء جميع المدارس مغلقة الاثنين وادعى أنه "ليس لديه شك" في أن الفصول الدراسية كانت آمنة هذا الشتاء.

وكشفت أحدث بيانات هيئة الخدمة الصحية أن عدد أسرة المستشفيات في إنجلترا التي يشغلها مرضى فيروس كورونا ارتفع بنسبة 33 في المائة بين يوم عيد الميلاد ويوم 2 يناير.

وقال كريس هوبسون ، الرئيس التنفيذي لمقدمي خدمات الصحة الوطنية ، لشبكة سكاي نيوز ، إن هذه الزيادة تعادل "12 مستشفى كاملًا إضافيًا ، مليئة بمرضى كوفيد" في ثمانية أيام فقط ، مضيفا لذا يمكنك أن تتخيل سبب قلق الناس في هيئة الخدمات الصحية بشأن سرعة انتشار هذا الفيروس".