النمسا تسجل 1641 إصابة جديدة بكورونا
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النمسا تسجل 1641 إصابة جديدة بكورونا

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العرب اليوم - النمسا تسجل 1641 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا
فيينا _ العرب اليوم

سجلت النمسا خلال الـ24 ساعة الماضية، 1641 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد . وأفادت وزارة الصحة النمساوية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 408.781 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7564 حالة وفاة .

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النمسا تسجل 1641 إصابة جديدة بكورونا النمسا تسجل 1641 إصابة جديدة بكورونا



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