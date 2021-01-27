النمسا تسجل 1641 إصابة جديدة بكورونا

سجلت النمسا خلال الـ24 ساعة الماضية، 1641 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد . وأفادت وزارة الصحة النمساوية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 408.781 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7564 حالة وفاة .