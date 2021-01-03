وفيات كورونا بإيطاليا تتخطى 75 ألفاً

سجلت إيطاليا 347 حالة وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 75332 شخصاً مقابل تجاوز تعداد الذين تماثلوا للشفاء 5ر1 مليون متعاف.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيانها اليوم، إلى أن عدد الإصابات المشخصة بلغ 14245 حالةً ليزيد إجمالي الإصابات المسجلة إلى 2155446 حالةً. وتشهد إيطاليا تدابير إغلاق عام مشددة بإعلان جميع أنحاء البلاد "منطقة حمراء" حتى يوم السادس من يناير الحالي باستثناء الرابع من يناير مع تطبيق تدابير للإغلاق المخفف، فيما ينتظر تخفيف التدابير الاحترازية بنهاية العطلات يوم السابع من يناير.