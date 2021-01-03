الجزائر تسجل 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 100408 إصابةً. وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت ثلاث حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2772 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 197 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 67808 حالةً.