لوكسمبورغ تسجل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت لوكسمبورغ 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات فيها إلى 46919 حالةً. وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان إلى اليوم أنها سجلت ثلاث حالات وفاة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 506 حالات.