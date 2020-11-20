الهند تسجل 45882 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 45882 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و584 حالة وفاة وأفادت وزارة الصحة الهندية اليوم أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 9004365 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 132162 حالة وفاة.