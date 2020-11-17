29163 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند

سجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 29163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و449 وفاة وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 8874290 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات بالفيروس 130519 حالة وفاة، مشيرة إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 8290370 شخصًا.