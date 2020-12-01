ألمانيا تسجل 13604 إصابات جديدة بكورونا

سجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 13604 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 1067473 حالة وأوضح معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي حالات الوفاة ارتفع إلى 16636 حالة بعد تسجيل 388 حالة وفاة جديدة.