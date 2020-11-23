جنوب إفريقيا تسجل 2270 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت جنوب إفريقيا 2270 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و58 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا في بيان اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 768 ألف إصابة، فيما بلغ إجمال الوفيات 20.903 حالات وفاة.