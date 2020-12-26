لبنان تسجل 1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد
آخر تحديث GMT20:38:23
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

لبنان تسجل 1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

العرب اليوم -

العرب اليوم - لبنان تسجل 1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

فيروس كورونا
بيروت ـ العرب اليوم

سجّلت لبنان 1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ عدد الإصابات فيها 169472 إصابةً. وأشارت الصحة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 120780، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1379 حالةً بعد تسجيل 12 حالة وفاة.

صحة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

لبنان تسجل 1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لبنان تسجل 1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد



أخبار ذات صلة

GMT 20:26 2020 السبت ,26 كانون الأول / ديسمبر

الولايات المتحدة تسجل 146,512 إصابة مؤكدة و 1,692 حالة وفاة بفيروس كورونا
العرب اليوم - الولايات المتحدة تسجل 146,512 إصابة مؤكدة و 1,692 حالة وفاة بفيروس كورونا

GMT 20:23 2020 السبت ,26 كانون الأول / ديسمبر

الكويت تسجل 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - الكويت تسجل 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا

GMT 20:19 2020 السبت ,26 كانون الأول / ديسمبر

وفاة 20 طبيبًا نيجيريًا خلال أسبوع جراء الإصابة بفيروس كورونا
العرب اليوم - وفاة 20 طبيبًا نيجيريًا خلال أسبوع جراء الإصابة بفيروس كورونا

GMT 20:17 2020 السبت ,26 كانون الأول / ديسمبر

الجزائر تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
العرب اليوم - الجزائر تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

GMT 17:59 2020 السبت ,26 كانون الأول / ديسمبر

إسبانيا تعلن اكتشاف 4 إصابات بفيروس كورونا المتحور في مدريد
العرب اليوم - إسبانيا تعلن اكتشاف 4 إصابات بفيروس كورونا المتحور في مدريد

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تألقت بأجمل صيحات الموضة والفاخرة بموضة التصاميم الموحدة

إليكِ أحدث إطلالات ميلانيا ترامب الكلاسيكية في إجازتها

واشنطن ـ العرب اليوم

اطلالات ميلانيا ترامب في اجازتها بدت كلاسيكية وملفتة للنظر في الوقت عينه. فتألقت بأجمل صيحات الموضة المريحة والفاخرة لترسّخ أناقتها في عالم الموضة. فشاهدي احدث اطلالات ميلانيا ترامب بموضة التصاميم الموحدة.تابعي احدث اطلالات ميلانيا ترامب بالمعطف الاسود في اجازتها، وتابعي معنا كيفية تنسيقه مع البوتس الطويل. اطلالات ميلانيا ترامب بدأت أنيقة بموضة المعطف الواسع والفاخر الذي يأتي بموضة اللون الأسود الكلاسيكي والملفت للنظر، خصوصاً مع القصة التي تتسع من أسفل الخصر مع الثنيات العريضة التي لا تصل الى حدود الكاحل. فهذا المعطف الذي أتى بتوقيع دار Alaia تميّز باللون الكلاسيكي الذي انسدل على جسمها بطريقة فاخرة. وحرصت ميلانيا ترامب لإبراز أناقة المعطف على اختيار الازرار الكبيرة السوداء البارزة على الجهة الامامية بخطوط مستقيمة الى جا...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:48 2020 السبت ,26 كانون الأول / ديسمبر

قائمة بأبرز فساتين شتوية قصيرة لأناقتك خلال الموسم الجاري
العرب اليوم - قائمة بأبرز فساتين شتوية قصيرة لأناقتك خلال الموسم الجاري

GMT 02:53 2020 السبت ,26 كانون الأول / ديسمبر

تعرف على أبرز الوجهات السياحية الرخيصة في العالم
العرب اليوم - تعرف على أبرز الوجهات السياحية الرخيصة في العالم

GMT 03:44 2020 السبت ,26 كانون الأول / ديسمبر

مجموعة نصائح وإرشادات لـ "ديكور" المرايا في البيت
العرب اليوم - مجموعة نصائح وإرشادات لـ "ديكور" المرايا في البيت

GMT 03:34 2020 السبت ,26 كانون الأول / ديسمبر

البابا فرنسيس الأول يصلي في "منح البركة" من أجل من أجل نهاية المعاناة في العالم
العرب اليوم - البابا فرنسيس الأول يصلي في "منح البركة" من أجل من أجل نهاية المعاناة في العالم

GMT 02:40 2020 السبت ,26 كانون الأول / ديسمبر

السعودي ريان جيلر يشعل مواقع التواصل بعد ظهوره بحلق في أذنيه
العرب اليوم - السعودي ريان جيلر يشعل مواقع التواصل بعد ظهوره بحلق في أذنيه

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 21:57 2020 الإثنين ,21 كانون الأول / ديسمبر

نوفاك يؤكد أن روسيا تعمل على زيادة دور أرامكو في "الطاقة"
العرب اليوم - نوفاك يؤكد أن روسيا تعمل على زيادة دور أرامكو في "الطاقة"

GMT 07:39 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

"فوربس" تكشف عن زيادة ثروة المليارديرات في 2020
العرب اليوم - "فوربس" تكشف عن زيادة ثروة المليارديرات في 2020

GMT 04:41 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

تعرّف على أجمل وجهات سياحية للعائلات في فصل الشتاء
العرب اليوم - تعرّف على أجمل وجهات سياحية للعائلات في فصل الشتاء

GMT 02:54 2020 الثلاثاء ,22 كانون الأول / ديسمبر

تعرف على أفضل الوجهات السياحية للعائلات في 2021
العرب اليوم - تعرف على أفضل الوجهات السياحية للعائلات في 2021

GMT 14:41 2015 الأحد ,22 آذار/ مارس

تعرفي على أسباب ألم الرجل اليمنى أثناء الحمل
العرب اليوم - تعرفي على أسباب ألم الرجل اليمنى أثناء الحمل

GMT 05:24 2020 الجمعة ,18 كانون الأول / ديسمبر

فيسبوك يزيل حسابات فرنسية وروسية مضللة في أفريقيا
العرب اليوم - فيسبوك يزيل حسابات فرنسية وروسية مضللة في أفريقيا

GMT 00:34 2020 السبت ,19 كانون الأول / ديسمبر

تسرب جديد للهواء على متن محطة الفضاء الدولية
العرب اليوم - تسرب جديد للهواء على متن محطة الفضاء الدولية

GMT 14:51 2020 الجمعة ,18 كانون الأول / ديسمبر

شاهد ظل القمر على الأرض من كسوف الشمس الكلي لعام 2020
العرب اليوم - شاهد ظل القمر على الأرض من كسوف الشمس الكلي لعام 2020

GMT 08:49 2020 الثلاثاء ,22 كانون الأول / ديسمبر

جونسون يؤكّد "استمرار المشاكل" في محادثات الاتحاد الأوروبي
العرب اليوم - جونسون يؤكّد "استمرار المشاكل" في محادثات الاتحاد الأوروبي

GMT 17:51 2020 الثلاثاء ,15 كانون الأول / ديسمبر

أبرز وأجمل عطور 2021
العرب اليوم - أبرز وأجمل عطور 2021

GMT 01:06 2020 الخميس ,10 كانون الأول / ديسمبر

شاومي في الهند تحضر لتقديم مفاجأة جديدة لمحبي أجهزتها
العرب اليوم - شاومي في الهند تحضر لتقديم مفاجأة جديدة لمحبي أجهزتها

GMT 21:36 2020 الأربعاء ,09 كانون الأول / ديسمبر

علماء الكيمياء يحولون الغاز الطبيعي إلى مادة صلبة
العرب اليوم - علماء الكيمياء يحولون الغاز الطبيعي إلى مادة صلبة

GMT 12:58 2020 الإثنين ,07 كانون الأول / ديسمبر

تطوير أقوى سيارة كهربائية على الإطلاق بقوة 1900 حصان
العرب اليوم - تطوير أقوى سيارة كهربائية على الإطلاق بقوة 1900 حصان

GMT 12:20 2016 الجمعة ,22 تموز / يوليو

جنون المداعبة الجنسية للرجل
العرب اليوم - جنون المداعبة الجنسية للرجل

GMT 06:01 2017 الأربعاء ,24 أيار / مايو

السيرة الذاتية لرئيس البرلمان الجزائري الجديد السعيد بوحجة
العرب اليوم - السيرة الذاتية لرئيس البرلمان الجزائري الجديد السعيد بوحجة

GMT 17:59 2020 الخميس ,10 كانون الأول / ديسمبر

صاروخ سبيس إكس التجريبي ينفجر وفيديو يوثق الحدث
العرب اليوم - صاروخ سبيس إكس التجريبي ينفجر وفيديو يوثق الحدث

GMT 06:54 2013 الأربعاء ,15 أيار / مايو

فوائد نبات الخرفيش
العرب اليوم - فوائد نبات الخرفيش

GMT 02:31 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

تزداد الحظوظ هذا اليوم لذلك توقّع بعض الأرباح المالية
العرب اليوم - تزداد الحظوظ هذا اليوم لذلك توقّع بعض الأرباح المالية

GMT 07:54 2019 الجمعة ,18 كانون الثاني / يناير

تعرفي على كيفية اختيار ألوان وأنواع طلاء الجدران
العرب اليوم - تعرفي على كيفية اختيار ألوان وأنواع طلاء الجدران

GMT 05:56 2020 الخميس ,10 كانون الأول / ديسمبر

استوحي التنورة الجلد بوحي من النجمات ومن أحدث عروض الأزياء
العرب اليوم - استوحي التنورة الجلد بوحي من النجمات ومن أحدث عروض الأزياء

GMT 05:20 2020 الثلاثاء ,08 كانون الأول / ديسمبر

شركة "أودي" تطلق سيارات جديدة بنظام الدفع الهجين
العرب اليوم - شركة "أودي" تطلق سيارات جديدة بنظام الدفع الهجين

GMT 03:51 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

أجواء إيجابية لطرح مشاريع تطوير قدراتك العملية
العرب اليوم - أجواء إيجابية لطرح مشاريع تطوير قدراتك العملية
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab