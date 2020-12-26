لبنان تسجل 1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجّلت لبنان 1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ عدد الإصابات فيها 169472 إصابةً. وأشارت الصحة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 120780، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1379 حالةً بعد تسجيل 12 حالة وفاة.