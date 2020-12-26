الأردن تسجل 1050 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1050 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 286356 إصابة. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 258651 حالة شفاء بعد تسجيل 2339 حالة إضافية، فيما سجلت 18 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3729 حالة.