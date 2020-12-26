العراق يسجل 836 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 836 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, وهي أقل حصيلة إصابات يومية منذ أشهر, وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 589943 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 12 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12767, فيما تم تسجيل 1390 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 530262 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 47750 مصاباً , منهم 185 في العناية المركزة.