العراق يسجل 1855 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت العراق 1855 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 560622 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 26 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12387, فيما تم تسجيل 1909 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 489772 حالة.

