تونس تسجل 1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 56 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ،بلغ 100 ألفا و 683 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و 415 وفاة.