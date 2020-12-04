الأردن تسجل 3116 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 3116 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 234353 إصابة. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 177195 حالة بعد تسجيل 3826 حالة إضافية، كما سجلت 51 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 2960 حالة.