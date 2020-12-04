المغرب تسجل 3996 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب 3996 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعى الماضية ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 372 ألف و620. وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 73 حالة وفاة ، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 6136، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 323 ألفا و814.