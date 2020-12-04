الجزائر تسجل 803 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر 803 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع العدد الإجمالي للاصابات إلى 86730 إصابة. وأوضحت اللجنة العلمية لرصد تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر أنها سجلت أيضاً 12 حالة وفاة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2492 حالة , فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 56079 حالة.