انتشار سريع لإصابات فيروس كورونا في العاصمة بكين

قالت وزارة الصحة الصينية الأربعاء إنه أصبح من "المستحيل" تحديد حجم موجة الإصابات بكوفيد-19 الحالية بسبب عدم إلزامية فحوص الكشف التي أعلنتها السلطات مؤخرا، إلى جانب نهاية الحجر الصحي التلقائي في مراكز خاصة للذين تُظهر الفحوص إصابتهم، بحسب فرانس 24.

أعلنت السلطات الصحية في الصين أنه بات من "المستحيل" وضع عدد لموجة الإصابات بفيروس كورونا التي تجتاح حاليا البلاد.

وقد ضربت هذه الموجة الجديدة من الإصابات بصورة خاصة العاصمة بكين البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، وتسببت في انتشار سريع للإصابات لم تشهده العاصمة الصينية منذ بدء تفشي الوباء.

وأكدت نائبة رئيس الوزراء سون شونلان إن الحالات "تزداد بسرعة" في بكين حيث أفادت بعض الشركات عن إصابة 90% من موظفيها

وكانت الصين قد قامت الأسبوع الماضي بتليين القيود الصحية الصارمة المفروضة لمكافحة كوفيد-19 والتي كان الهدف منها الحد من الإصابات والوفيات.