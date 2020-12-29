سويسرا تسجل 5 إصابات بسلالة كورونا البريطانية و2 بسلالة جنوب أفريقيا

سجلت سويسرا خمس إصابات بسلالة فيروس كورونا المتحورة التي تنتشر في بريطانيا وإصابتين بسلالة جنوب أفريقيا وتوقع رئيس وحدة إدارة الأزمات في وزارة الصحة السويسرية باتريك ماتيس اليوم ظهور مزيد من الحالات من هاتين السلالتين المتحورتين الأسرع انتشارا.