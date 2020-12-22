سويسرا تسجل 4275 إصابة جديدة و129 وفاة بكوفيد-19

سجلت سويسرا 4275 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد مع إغلاق البلاد للمطاعم وأماكن الترفيه من أجل الحد من انتشار الفيروس وأوضحت السلطات الطبية في سويسرا اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في سويسرا وإمارة ليختنشتاين المجاورة بلغ 418266، كما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6333 بعد تسجيل 129 وفاة، بينما استمر الضغط على نظام الرعاية الصحية مع زيادة عدد المرضى في المستشفيات بواقع 171 مريضا.