سويسرا تسمح باستخدام لقاح فايزر ضد كورونا

سمحت سويسرا باستخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجدّ الذي طوّره مختبرا فايزر وبيونتيك وقالت الهيئة المنظمة للصحة الوطنية "سويسميديك" السبت، في بيان: "بعد دراسة متأنية للمعلومات المتوفرة، خلصت سويسميديك إلى أن لقاح فايزر- بيونتيك المضاد لكوفيد-19 آمن وأن فوائده تفوق المخاطر".