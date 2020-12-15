سويسرا تسجل 4271 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت سويسرا خلال الساعات الـ24 الماضية، 4271 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليصل عدد المصابين في البلاد إلى أكثر من 388 ألف إصابة. وأشارت وزارة الدولة للشؤون الصحية في بيان لها اليوم، إلى أنها سجلت 103 حالات وفاة بالفيروس, ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 5692 حالة وفاة.