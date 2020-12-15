الولايات المتحدة تسجل 204,748 إصابة مؤكدة و 1,766 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 204,748 إصابة مؤكدة و 1,766 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 16,317,892 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 300,032 حالة وفاة.