إسبانيا تسجل 10328 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 388 حالة وفاة و 10328 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم, إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى 1,762,212 إصابةً, فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 48401 حالة وفاة.