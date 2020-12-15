إيطاليا تسجل 846 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية، 846 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 65857 حالة وفاة. وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم، إلى أنها سجلت 14844 إصابة جديدة بالفيروس, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1870576 إصابةً.