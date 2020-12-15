بريطانيا تسجل 506 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 506 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات فيها إلى 64791 حالة وفاة. وأشارت الصحة البريطانية في بيان صحفي اليوم، إلى أنها سجلت 18450 إصابة جديدة بالفيروس, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1,888,000 إصابةً.