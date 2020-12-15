السودان تسجل 273 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السودان خلال الساعات الـ24 الماضية، 273 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و17 وفاة، و215 حالة تعافٍ. وأشارت وزارة الصحة السودانية اليوم, إلى إرتفاع عدد الإصابات منذ انتشار الجائحة إلى 21864 متضمنة 1372 وفاة، وتعافي 12667 حالةً.