لبنان تسجل 1264 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية, 1264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 148877 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 104207، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1223 حالةً بعد تسجيل 13 حالة وفاة.