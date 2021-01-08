بريطانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ بدء الأزمة

أعلنت السلطات البريطانية اليوم تسجيل 1325 وفاة لأشخاص شُخِّصت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الـ 28 الماضية، في حصيلة يومية هي الأعلى منذ اندلاع الأزمة. كما بلغ عدد الإصابات الجديدة وفقاً للإحصاءات الرسمية 68053 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد ضحايا المرض ما يقارب 80 ألف ضحية.