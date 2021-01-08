كوريا الجنوبية تسجل 674 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية 674 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19) خلال يوم أمس مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 67,358 إصابة. وتوفي 35 شخصا جراء كوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 1,081.