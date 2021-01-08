بلجيكا تسجل 34 وفاة و2923 إصابة جديدة بكورونا

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 2923 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 34 وفاة . وأفادت السلطات الصحية البلجيكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 658.655 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19.849 حالة وفاة .