المغرب تسجل 1543 إصابة جديدة بكورونا

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1543 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 450221 حالة. وأشارت الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 40 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 7685 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 422072 حالة.