العراق يسجل 669 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 669 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد , وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 601424 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 8 حالات وفاة جديدة,مما رفع اجمالي حالات الوفاة الى 12877,فيما تم تسجيل 1898 حالة شفاء جديدة ,مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 553025 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 35522, منهم 136 يرقدون في العناية المركزة.