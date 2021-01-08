الصين تسجل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت اللجنة في بيان أنه بذلك وصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس منذ بدء التفشي إلى 87331 بينما ما يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 .