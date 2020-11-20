روسيا تسجّل 24318 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت روسيا اليوم 24318 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و461 حالة وفاة وذكر مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في بيان أن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه الأرقام إلى 2039926 إصابة، و35311 وفاة.