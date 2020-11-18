روسيا تفرض إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء، عن فرض إجراءات جديدة في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، إنه تم فرض الارتداء الإلزامي للكمامات في جميع أنحاء روسيا، مضيفة: "بدءًا من اليوم تم فرض نظام ارتداء الكمامة الإجباري في جميع أنحاء البلاد. وحظر إقامة الفعاليات الترفيهية وعمل المطاعم ليلًا من الساعة الـ 11 مساء وحتى صباح اليوم التالي على أن تطبق تلك الإجراءات في 79 منطقة بروسيا"، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأشارت جوليكوفا إلى أنه إصدار أوامر بمتابعة التعليم عن بعد في الجامعات والمدارس.

ودعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مساعدة قادة المناطق الروسية التي تعاني من وضع صعب مع جائحة كورونا.

وقال بوتين بعد تلقيه تقريرًا من جوليكوفا حول جائحة كورونا في روسيا: "سأقول مجددًا بعض الكلمات إلى قادة المناطق ولكن بدلًا من إجهادهم وتوبيخهم نحتاج بالطبع إلى مساعدتهم أيضًا".

واعتبر بوتين أن وضع جائحة كورونا في روسيا ليس بالأمر السهل، مشددًا على أن تلك المسألة تحظى بأهمية كبيرة من جانب السلطات الروسية.