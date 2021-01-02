روسيا تعرب عن استعدادها لبدء اختبار لقاح كورونا في أوكرانيا

أكد كيريل دميترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي أن مؤسسته جاهزة لبدء الاختبارات السريرية للقاح المشترك "سبوتنيك V" الروسي و"أسترازينيكا" البريطاني في أوكرانيا وقال دميترييف في تصريح لقناة "روسيا 1" التلفزيونية: "نحن على استعداد لنقل تقنياتنا بالكامل للإنتاج في أوكرانيا، وعلى استعداد لبدء التجارب السريرية في أوكرانيا للقاح المشترك "سبوتنيك V" و"أسترازينيكا" البريطاني". وأضاف: "نحن مستعدون بكل الطرق الممكنة للتعاون مع أوكرانيا، لأننا نعتقد أن اللقاحات ليست سياسة" من جهته، قال رئيس المجلس السياسي للحزب المعارض الأوكراني "من أجل الحياة" فيكتور ميدفيدشوك في وقت سابق، إن "شركة خاركوف "بيوليك" تقدمت بطلب إلى وزارة الصحة الأوكرانية لتسجيل لقاح كورونا الروسي".

بدوره أشار نقيب الأطباء ونائب وزير الصحة في أوكرانيا فيكتور لياشكو، إلى أن "الشائعات حول تسجيل الدولة للقاح الروسي ضد كورونا في البلاد غير صحيحة"، مؤكدا أنه "سيتم استخدام اللقاحات التي اجتازت المرحلة الثالثة من البحث بنجاح في البلاد" وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد بلاده لمساعدة بلدان رابطة الدول المستقلة في تطعيم سكانها ضد فيروس كورونا وتمانع أوكرانيا على المستوى الرسمي بشتى السبل التعاون مع روسيا في هذا المجال مقدمة السياسة على صحة مواطنيها وسلامتهم، وسط مطالبات شعبية متكررة في أوكرانيا بعدم تسييس قضية كورونا.

المصدر: "نوفوستي"