8513 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

سجلت أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 8513 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 232 وفاة وأفادت السلطات الصحية في أوكرانيا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 979.506 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 16.897 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 600.288 حالة .