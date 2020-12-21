الهند تسجل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و333 وفاة

سجلت الهند 24 ألفا و337 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و55 ألفا و560 شخصا وذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم أن البلاد سجلت أيضًا خلال الفترة نفسها 333 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 145 ألفا و810 وفيات.